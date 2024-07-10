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Google увеличил выбросы CO2 из-за энергозапросов data-центров и ИИ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Компании Google (входит в структуру Alphabet Inc.) в 2024 году не удалось сократить объем выбросов CO2 на фоне возросшего спроса на электроэнергию, связанного с развитием искусственного интеллекта и центров обработки данных, сказано в экологическом отчете компании.

Углеродные выбросы компании Google за 2023 год составили 14,3 млн тонн CO2, то есть выросли на 13% по сравнению с 2022 годом (12,6 млн тонн CO2) и на 48% относительно базового 2019 года (9,7 млн тонн CO2).

Google, однако, признает, что "масштабирование ИИ и его использование для ускорения действий по борьбе с изменением климата так же важно, как и устранение связанного с ним воздействия на окружающую среду". Компания убеждена, что ИИ имеет перспективы в части стимулирования климатических действий и может помочь сократить глобальные выбросы парниковых газов на 5-10% к 2030 году.

Так, внедрение искусственного интеллекта в системы маршрутизации помогло сократить выбросы парниковых газов более чем на 2,9 млн тонн в период с конца 2021 года по 2023 год. Технология Green Light, оптимизирующая время работы светофоров, позволяет сократить до 10% объема выбросов на перекрестках. Кроме того, глобальная гидрологическая модель ИИ помогает более чем 80 странам подготовиться к наводнениям.

Для решения проблемы роста энергопотребления Google переводит серверы своих центров обработки данных на более эффективные процессоры, а также ищет более совершенные способы охлаждения. Исследования компании показали, что это может сократить затраты энергии на обучение ИИ в 100 раз, а выбросы, связанные с работой ИИ, - в 1000 раз.

Google Alphabet Inc США
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