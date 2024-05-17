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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11%

Банк "Санкт-Петербург" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 11%
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в I квартале 2024 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 13 млрд рублей, что на 10,9% меньше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении кредитной организации.

Аналитики прогнозировали снижение чистой прибыли банка "Санкт-Петербург" по МСФО в I квартале 2024 года. Так, эксперты "Ренессанс Капитала" ждали ее в размере 7,5 млрд рублей, "Моих инвестиций" – 9,6 млрд рублей, "БКС Мир инвестиций" – 10 млрд рублей. Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль банка в I квартале ожидалась на уровне 9 млрд рублей, что на 38% меньше результата за I квартал 2023 года (14,6 млрд рублей).

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