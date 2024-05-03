Банк "Санкт-Петербург" создал факторинговую "дочку"

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" создал дочернюю компанию для предоставления факторинговых услуг.

ООО "БСПБ.Факторинг" зарегистрировано 2 мая 2024 года, сообщается в ЕГРЮЛ. Уставный капитал общества составляет 150 млн рублей.

Банку "Санкт-Петербург" принадлежит все 100% новой компании. Основной вид деятельности общества - предоставление факторинговых услуг.

Согласно сайту банка, кредитная организация уже оказывает услуги по данному направлению. Партнерами банка указаны ООО "Первое факторинговое агентство" и ООО "Факторинговая компания "Санкт-Петербург".

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital – 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам первого квартала 2024 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".