Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Банк "Санкт-Петербург" выплатит финальные дивиденды за 2023 год в 23,37 руб./ао

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля – на одну привилегированную, говорится в сообщении кредитной организации.

На выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд рублей.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Ранее сообщалось, что банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 мая 2024 года.

За 2022 год банк выплатил дивиденды в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на привилегированную (направил 9,5 млрд рублей, или 20% чистой прибыли по МСФО).

Акционеры банка "Санкт-Петербург" также приняли решение уменьшить уставный капитал кредитной организации, погасив 4 млн 335 тыс. 800 обыкновенных акций. Таким образом, количество обыкновенных акций после погашения их части снизится до 457 млн 544 тыс. 31 штуки. Номинальная стоимость одной погашаемой акции - 1 рубль.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк "Санкт-Петербург" Санкт-Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" в мае ждет решения правительства по реструктуризации долга компании

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

WSJ сообщила, что Anglo American рассматривает возможность продать De Beers

Путин призвал ввести на долгий срок обсуждаемые налоговые изменения

Курс доллара опустился ниже 92 рублей впервые с 3 апреля

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Toyota за финансовый год продала рекордное число автомобилей

Приостановлены корпоративные права кипрской Zimber в "Аршановском разрезе"

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

Требование об обязательной продаже валютной выручки могут продлить сразу на год

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"

"КАМАЗ" заявил о планах продать в 2024 г. около 26 тыс. автомобилей "Москвич"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });