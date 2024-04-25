Банк "Санкт-Петербург" выплатит финальные дивиденды за 2023 год в 23,37 руб./ао

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры банка "Санкт-Петербург" приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля – на одну привилегированную, говорится в сообщении кредитной организации.

На выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд рублей.

С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

В марте 2024 года банк утвердил дивидендную политику в новой редакции: кредитная организация продолжит распределять избыточный капитал акционерам, целевая доля чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов, скорректирована с "не менее 20%" до "в пределах от 20% до 50%".

Ранее сообщалось, что банк "Санкт-Петербург" в 2023 году получил 47,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 мая 2024 года.

За 2022 год банк выплатил дивиденды в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на привилегированную (направил 9,5 млрд рублей, или 20% чистой прибыли по МСФО).

Акционеры банка "Санкт-Петербург" также приняли решение уменьшить уставный капитал кредитной организации, погасив 4 млн 335 тыс. 800 обыкновенных акций. Таким образом, количество обыкновенных акций после погашения их части снизится до 457 млн 544 тыс. 31 штуки. Номинальная стоимость одной погашаемой акции - 1 рубль.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным (на 2021 год), являлись его топ-менеджеры, в том числе, председатель правления Александр Савельев (напрямую владел 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2023 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".