Объекты КТК работают в штатном режиме после атаки беспилотников на Новороссийск

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Министерство энергетики Казахстана заявило, что все объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) работают в штатном режиме после атаки дронов, сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

"Настоящим сообщаем, что в МО (муниципальном образовании - ИФ-К) Новороссийск объекты КТК находятся обособленно от непосредственного расположения Морского порта Новороссийск. В настоящее время все объекты КТК работают в штатном режиме", - говорится в информации.

Как ранее сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале, в ночь на 17 мая силы ПВО сбили над городом Новороссийском 10 беспилотников, пострадавших нет.

Позже глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем телеграм-канале сообщил, что сигнал воздушной опасности отменен.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские на шельфе Каспия - с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов Казахстана.

В 2023 году КТК обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 63,47 млн тонн нефти (+8,1%), план на 2024 год - более 70 млн тонн.

Акционерами КТК, кроме "Транснефти" и РФ, являются: Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKOIL International GmbH - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.