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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Военные заявили об уничтожении украинской ракеты над Белгородчиной и дрона над Брянщиной

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что 17 мая около 19:40 по Москве дежурные средства ПВО сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и украинский беспилотник самолетного типа - над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что ПВО сбила беспилотник над Климовским районом. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Александр Богомаз Точка-У Минобороны Климовский район Брянская область Белгородская область
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