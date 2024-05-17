Военные заявили об уничтожении украинской ракеты над Белгородчиной и дрона над Брянщиной

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что 17 мая около 19:40 по Москве дежурные средства ПВО сбили украинскую оперативно-тактическую ракету "Точка-У" над Белгородской областью и украинский беспилотник самолетного типа - над Брянской областью.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram, что ПВО сбила беспилотник над Климовским районом. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.