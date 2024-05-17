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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:33

Воздушную тревогу отменили в Новороссийске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Сигнал воздушной опасности отменен в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем телеграм-канале.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, школы и детские сады пока не работают.

В ночь на 17 мая силы ПВО сбили над Новороссийском 10 беспилотников, которые пытались атаковать гражданские объекты на территории города. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируют.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Новороссийск ПВО Андрей Кравченко
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