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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Globaltruck к октябрю продаст на рынке до 3,8% приобретенных в рамках buyback акций группы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших российских автомобильных FTL-грузоперевозчиков Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент", ГТМ) планирует к октябрю 2024 года продать на "Московской бирже" до 3,77% своих акций, приобретенных ранее дочерней компанией в рамках buyback для мотивации менеджмента, сообщила компания.

Это решение совет директоров группы принял 22 февраля.

С 26 февраля до 30 сентября 2024 года компания планирует продать до 2 208 888 обыкновенных акций. Фактическое число проданных бумаг и, соответственно, сумма привлеченных средств будут зависеть от динамики котировок и рыночной конъюнктуры.

"Указанный пакет акций ГТМ приобретался в рамках программы buyback, осуществляемой через операционную компанию группы - ООО "Глобалтрак Лоджистик". Планировалось, что он будет использоваться в рамках долгосрочной мотивационной программы менеджмента ГТМ. В связи с завершением программы мотивации и программы buyback было принято решение продать ценные бумаги на Московской бирже", - говорится в сообщении компании.

Средства, полученные от продажи акций, пойдут на развитие бизнеса Globaltruck, в том числе на расширение автомобильного парка компании.

"Продажа квазиказначейских акций позволит Globaltruck продолжить реализацию стратегии развития на логистическом рынке без наращивания долговой нагрузки. Вырученные от продажи акций средства будут направлены на обновление автомобильного парка: компания планирует увеличить парк китайских тягачей до 300 штук", - отмечает перевозчик в своем пресс-релизе.

Сроки программы биржевой продажи акций могут быть изменены. Она может быть завершена по достижению предельного количества проданных бумаг.

Globaltruck ГТМ Московская биржа
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