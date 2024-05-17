Котировки грузинских банков на LSE завершили неделю снижением

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Стоимость акций двух крупнейших грузинских банков, торгующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), на торгах пятницы незначительно снизилась после частичного восстановления в четверг и сильного падения в среду.

Бумаги Bank of Georgia Group подешевели на 1,08% (до 41,4 фунта стерлингов за акцию) после восстановления в четверг на 1,95% и падения на 13% в среду.

Цена акций TBC Bank Group уменьшилась на 0,37% (до 26,6 фунта) после роста на 5,53% в четверг и падения на 14,2% в среду.

Цена акций Georgia Capital (инвесткомпания, второй ключевой актив Bank of Georgia Group Plc) выросла в пятницу на 5,74% (до 10,14 фунта) после снижения на 2,64% в четверг и на 9,6% в среду.

Падение акций двух крупнейших грузинских банков на LSE 15 мая, по оценке грузинских экспертов, стало непосредственным следствием политического кризиса, который вызван принятием парламентом страны закона "О прозрачности иностранного влияния". С начала мая, во время рассмотрения закона парламентом в трех чтениях, в Тбилиси и ряде крупных городов Грузии проходили массовые акции протеста, поскольку парламентская оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили выступили против его принятия. Противники закона считают его пророссийским. Кроме того, принятие закона вызвало резкую критику со стороны Евросоюза и США, которые призвали грузинские власти отказаться от его принятия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Парламентское большинство в свою очередь заявило о намерении преодолеть вето президента.