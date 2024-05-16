Нацбанк Грузии продал на валютном рынке $60 млн для стабилизации лари

Вызванные политическим кризисом колебания на валютном рынке ЦБ считает краткосрочными

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Национальный банк Грузии провел валютные интервенции на сумму $60 млн для поддержки курса лари, который накануне снизился к доллару на 1,7% на фоне политического кризиса в стране и падения цены акций котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE) грузинских компаний.

"Решение о предоставлении рынку ликвидности было принято регулятором в связи с бурными процессами, сложившимися на валютном рынке в последние дни, которые сопровождались разовыми крупными сделками, в результате возник избыточный спрос на валюту, что создало дополнительное давление на курс лари", - сообщает сайт ЦБ.

Регулятор подчеркивает, что "наблюдаемые колебания на валютном рынке не вызваны фундаментальными макроэкономическими факторами и поэтому носят краткосрочный характер". Нацбанк отметил позитивную ситуацию в экономике: международные резервы находятся на историческом максимуме, приток иностранной валюты стабилен, дефицит текущего счета находится на историческом минимуме, за последние три года зафиксирован высокий экономический рост, инфляция ниже целевого показателя в 3%, бюджетный баланс и государственный долг поддерживается на устойчивом уровне.

"Коммерческие банки имеют здоровую прибыльность и высокое качество активов, солидный капитал и буферы ликвидности для бесперебойного обслуживания клиентов и кредитования экономики, - заявил ЦБ. - Сегодня финансовая система Грузии является одной из самых сильных в Европе".

По данным Нацбанка, общий объем ликвидных активов в банковской системе сегодня превышает эквивалент 16,7 млрд лари, что "свидетельствует о беспрецедентной устойчивости к потенциальным потрясениям".

"Национальный банк продолжит следить за рынком и будет использовать все доступные рычаги для обеспечения стабильности финансового рынка", - отмечается в сообщении.

15 мая цена котирующихся на LSE акций Bank of Georgia Group упала на 13%, TBS Bank Group - на 14,2%, стоимость акций Georgia Capital снизилась на 9,6%. 16 мая утром снижение продолжилось.

Установленный Нацбанком Грузии на 16 мая курс лари заметно снизился по сравнению со вчерашним значением. Так, на 16 мая курс нацвалюты составляет 2,7323 лари/$1 (2,6866 лари/$1 на 15 мая), 2,9577 лари/1 евро (2,9005 лари/1 евро), 3,4460 лари/1 фунт стерлингов (3,3730 лари/1 фунт).

В Грузии почти месяц продолжаются протесты против одобренного 14 мая в третьем чтении парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", который политическая оппозиция страны считает пророссийским. Евросоюз и США выступили с резкой критикой закона и призвали власти страны отказаться от его принятия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Парламентское большинство заявило о намерении преодолеть вето президента.