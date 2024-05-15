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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса

Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии на LSE упала на фоне политического кризиса
Участники акции протеста в Тбилиси
Фото: Mirian Meladze/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Стоимость акций двух крупнейших банков Грузии – TBS Bank Group и Bank of Georgia Group на Лондонской фондовой бирже (LSE) резко упала на фоне разворачивающегося в Грузии политического кризиса, пишет Forbes.ge.

"Всего за один день цена акций Bank of Georgia Group упала на 20%, а с начала месяца падение составляет более 26%. Акции TBS Bank Group на Лондонской бирже обесценились на 15% за один день, с начала месяца – на 25%", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что текущее снижение акций грузинских банков на LSE наиболее значительное за всю историю их обращения на бирже.

В Грузии почти месяц продолжаются протесты против одобренного 14 мая в третьем чтении парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", который политическая оппозиция страны считает пророссийским. Евросоюз и США выступили с резкой критикой закона и призвали власти страны отказаться от его принятия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон. Парламентское большинство в свою очередь заявило о намерении преодолеть вето президента.

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