"Нижнекамскнефтехим" увеличил полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 8,8 раза

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР") по РСБУ в первом полугодии 2024 года составила 23,6 млрд рублей против 2,7 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 8,8 раза.

Выручка возросла на 15% - до 115,9 млрд рублей.

Валовая прибыль снизилась на 18,1% - до 27,7 млрд рублей на фоне роста себестоимости продаж на 31,7%, до 88,2 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 9,1%, до 24,3 млрд рублей.

Прочие доходы, источники которых компания в текущей отчетности не раскрывает, выросли в 3,4 раза, до 8,7 млрд рублей, а прочие расходы снизились в 11,2 раза - до 2,3 млрд рублей.

По данным пресс-службы НКНХ, динамика роста прочих доходов и снижения прочих расходов в отчетном периоде "обусловлена главным образом курсовыми разницами".

Прибыль до налогообложения увеличилась в 7 раз, до 29,7 млрд рублей.

Активы выросли за январь-июнь на 4,4%, до 443,5 млрд рублей.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".