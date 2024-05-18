Арестованы активы UniCredit, DB, Commerzbank по искам о гарантиях за Linde

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессах по искам ООО "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к банкам-гарантам по контракту с инжиниринговым подрядчиком Linde, который свернул работы в России под предлогом санкций.

Как сообщалось, "РусХимАльянс", консорциум Linde и ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

Банки-гаранты отказались исполнять свои обязательства, поскольку якобы платеж в адрес российской компании мог нарушить европейские санкции. "РусХимАльянс" подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иски к Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg.

На данный момент суд принял решения по обеспечительным мерам в отношении трех банков, обладающих определенными активами в России: UniCredit, DB, Commerzbank - арестованы активы на общую сумму 795 млн евро. Решений в отношении двух земельных банков из ФРГ - Bayern LB и LBBW - пока не принималось.

Самый крупный арест касается UniCredit Bank AG и АО "ЮниКредит Банк" - в пределах суммы 462,67 млн евро арестованы акции и денежные средства (в том числе которые будут поступать) на всех банковских счетах (за исключением счетов типа "С", счета типа "И"). Также блокированы любые операции с долями в ООО "ЮниКредит Лизинг" и ООО "ЮниКредит Гарант".

В отношении Deutsche Bank AG арест распространяется на сумму в 238,6 млн евро, ООО "Дойче Банк" и ООО "Технологический центр Дойче Банка".

У Commerzbank AG арестованы активы на 93,688 млн евро, 100% АО "Коммерцбанк" (Евразия) и ООО "Дом на набережной 2" (владелец здания банка на Кадашёвской набережной).