Суд в Петербурге частично удовлетворил иск "РусХимАльянса" к немецкой Linde

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу частично удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" к германской Linde GmbH и ее материнской компании Linde PLC о запрете вести разбирательства в иностранных судах.

"Иск удовлетворить частично", - сообщается в судебной картотеке. Других подробностей картотека пока не приводит.

"РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") подал иск Linde GmbH и Linde PLC с требованием запрета продолжать судебные разбирательства; запрета инициировать и продолжать судебные разбирательства. В случае неисполнения решения суда, "РусХимАльянс" требовал взыскать с ответчиков 693 млн евро, 44 млрд рублей и 746 млн евро и 31 млрд рублей.

"РусХимАльянс" и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

В рамках другого судебного разбирательства с группой Linde Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской в феврале взыскал с подрядчика в пользу "РусХимАльянса" задолженность по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Ленинградской области на 114 млрд рублей. Решено обратить взыскание на имущество в виде акций и долей участия в российских компаниях Linde.