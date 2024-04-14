Суд запретил Linde вести спор с РусХимАльянсом в любых судах вне РФ

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу частично удовлетворил иск ООО "РусХимАльянс" к германской Linde GmbH и ее материнской компании Linde PLC о запрете вести разбирательства в иностранных судах.

Запрет касается продолжения четырех процессов в третейском арбитраже Гонконга, также запрещено инициирование судебных запретов на разбирательства в российских судах.

Как говорится в опубликованной вечером в воскресенье резолютивной части определения, суд в том числе запретил Linde продолжать разбирательства с РХА в Гонконгском Международном Арбитражном Центре (HKIAC), а также Высоком суде Специального административного района Гонконга (The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region).

Кроме того, российский суд запретил Linde инициировать и продолжать иные арбитражные и судебные разбирательства в отношении "РусХимАльянса" за пределами России по спорам, вытекающим из контракта на проектирование, закупки и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Усть-Луге. Речь идет среди прочего о разбирательствах по требованиям Linde о запрете "РусХимАльянсу" инициировать разбирательства в государственных судах на территории РФ.

Суд обязал Linde в течение двух недель с момента вступления определения в законную силу предпринять все зависящие от компании меры (включая отзыв исков), направленные на прекращение таких разбирательств, инициированных до вступления.

На случай неисполнения решения суда, "РусХимАльянс" требовал взыскать с ответчиков 693 млн евро, 44 млрд рублей и 746 млн евро и 31 млрд рублей. В удовлетворении этой части заявления суд отказал.

"РусХимАльянс" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") и консорциум Linde / ООО "Ренейссанс Хэви Индастрис" в 2021 году заключили ЕРС-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. РХА перечислил Linde аванс, но та в мае 2022 года уведомила заказчика о приостановке работ в связи с санкциями ЕС.

В рамках другого судебного разбирательства с группой Linde Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской в феврале взыскал с подрядчика в пользу "РусХимАльянса" задолженность по контракту на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода и технологических объектов общезаводского хозяйства в Ленинградской области на 114 млрд рублей. Решено обратить взыскание на имущество в виде акций и долей участия в российских компаниях Linde.