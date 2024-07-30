Prada увеличила чистую прибыль в I полугодии на 26%, выручка повысилась на 14%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA увеличил чистую прибыль в первом полугодии 2024 года на 26% благодаря уверенному росту продаж практически во всех регионах.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-июне составила 383 млн евро против 305 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) повысилась до 575 млн евро с 491 млн евро.

Выручка поднялась на 14% - до 2,55 млрд евро.

Розничные продажи увеличились на 15%, до 2,26 млрд евро. Рост без учета курсовых разниц составил 18%.

Продажи бренда Prada повысились на 6%, а Miu Miu - взлетели в 1,9 раза.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе розничные продажи выросли на 8%, в Европе - на 17%, на Ближнем Востоке - на 20%, в Японии - на 38%. В Северной и Южной Америке повышение продаж составило 7%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио - Миучча Прада.

В настоящее время компания представлена 593 магазинами (данные на 30 июня 2024 года) более чем в 70 странах мира. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).

Акции Prada торгуются в Гонконге. С начала текущего года их стоимость выросла почти на 21%.