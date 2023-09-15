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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Китай увеличил расходы бюджета в январе-августе на 3,8%, доходы – на 10%

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Доходы бюджета Китая в январе-августе увеличились на 10% относительно того же периода прошлого года – до 15,18 трлн юаней ($2,11 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 6,97 трлн юаней, доходы местных бюджетов – 8,21 трлн юаней. Первый показатель вырос на 9,5%, второй – на 10,3%.

Налоговые сборы повысились на 12,9% до 12,79 трлн юаней, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Расходы бюджета КНР в январе-августе увеличились на 3,8% и составили 17,14 трлн юаней.

Китай
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