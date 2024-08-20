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Palo Alto в IV финквартале увеличила чистую прибыль в полтора раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американский разработчик решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль в полтора раза и повысил выручку на 12%, при этом скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

В мае-июле чистая прибыль компании составила $357,7 млн, или $1,01 в расчете на акцию, против $227,7 млн, или 64 центлв на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,51 на акцию с $1,44.

Выручка выросла на 12%, до $2,19 млрд с $1,95 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали квартальную скорректированную прибыль компании на уровне $1,41 на акцию при выручке в $2,16 млрд.

За весь 2024 фингод выручка Palo Alto увеличилась на 16%, до $8 млрд. Чистая прибыль повысилась до $2,58 млрд с $439 млн.

Компания прогнозирует в первом квартале нового финансового года выручку в диапазоне $2,1-2,13 млрд, скорректированную прибыль - $1,47-1,49 на акцию. По итогам всего фингода она ожидает эти показатели на уровне $9,1-9,15 млрд и $6,18-6,31 на акцию соответственно.

Средний прогноз аналитиков предполагает квартальную выручку на уровне $2,1 млрд, прибыль - $1,42 на акцию. Годовую выручку они оценивают примерно в $9,11 млрд, прибыль - $6,22 на акцию.

Руководство компании также увеличило размер программы выкупа акций на $500 млн, до $1 млрд. Программа будет действовать до конца 2025 года.

С начала 2024 года капитализация Palo Alto Networks выросла на 16,4%, до $111,2 млрд.

Palo Alto США
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