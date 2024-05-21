Эксперты отметили взрывной рост цен на зерно в России на прошлой неделе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В России на прошлой неделе цены на зерно продемонстрировали "взрывные явления", и они пока продолжаются, сообщается в мониторинге компании "ПроЗерно".

Как заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко, взрывной рост цен на зерно - это, прежде всего, следствие заморозков, которые прокатились по европейским регионам. Не способствует аграриям погода на Урале и в Сибири.

"С учетом этого, а также засухи цены идут вверх, и этот процесс еще не закончился", - сказал он.

Так, цены на пшеницу 3 класса больше всего - на 525 рублей, до 12 988 рублей за тонну (EXW, с НДС) - выросли в Поволжье. Активно повышались они в центре, Черноземье и на юге - на 400 рублей, до 12 733, 12 710 и 15 030 рублей соответственно.

В "очень мощный" оценили эксперты рост цен на пшеницу 4 класса на юге - на 786 рублей, до 13 817 рублей. В Поволжье рост составил 475 рублей, до 11 075 рублей, в Черноземье - 390 рублей, до 11 410 рублей, на Урале - 125 рублей, до 12 063 рублей, в центре - 100 рублей, до 11 200 рублей за тонну.

Цены на пшеницу 5 класса больше всего повысились в Черноземье - на 690 рублей, до 10 230 рублей. В Поволжье рост составил 525 рублей, до 9 875 рублей, в центре - 385 рублей, до 9 800 рублей, на юге - 285 рублей, до 12 017 рублей.

Ячмень больше всего подорожал на юге - на 435 рублей, до 12 650 рублей. В центре рост составил 265 рублей, до 9 550 рублей, в Черноземье - 210 рублей, до 9 800 рублей.

На юге "отличилась" и кукуруза, цены на которую взлетели сразу на 1 135 рублей, до 13 567 рублей за тонну. В центре рост составил 250 рублей, до 10 517 рублей за тонну.

В европейской части России десять регионов ввели режим ЧС из-за возвратных заморозков, которые привели к гибели посевов.