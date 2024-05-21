Серийное производство электромобилей "Атом" должно начаться в 2025 году

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российские электромобили "Атом" планируется запустить в массовое производство в 2025 году, сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин на выставке конференции "Цифровая индустрия промышленной России.

Премьер изучил стенд корпорации "Росатом" и "КАМАЗа", где представлены операционная система для перспективного инновационного отечественного автомобиля "Атом". Мишустин спросил, когда начнется массовое производство этих электромобилей.

"2025 год", - ответил Когогин.

"Ждем, ждем, ждем. Особенно на российском софте", - заявил премьер-министр.

Мишустину также рассказали, что "Атомом" интересуются не только физические лица, но и сервисы такси и каршеринга.

Кроме того, глава "Росатома" Алексей Лихачев рассказал Мишустину о разработке САРУС - технологически независимой системе управления полным жизненным циклом изделий для промышленных предприятий. Она работает на российском геометрическом ядре, импортонезависимой операционной системе.

"Планируем в 2027 году ввести платформу в промышленную эксплуатацию", - сообщил Лихачев.

Проект электромобиля "Атом" разрабатывает АО "Кама". Оно было зарегистрировано в августе 2021 года при участии гендиректора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина и предпринимателя Рубена Варданяна. Позже сообщалось, что в состав акционеров АО вошли "КАМАЗ" и "Росатом". Гендиректором компании является бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

Выпускать электрокары "Атом" в перспективе планируется на московском автозаводе "Москвич", технологическим партнером которого является "КАМАЗ". Исполнительный директор АО "Кама" Харальд Грюбель говорил, что в год запуска производства "Кама" сможет поставить клиентам 25-30 тыс. машин. Компания заявляла о желании поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга. В числе партнеров на сайте "Атома" фигурировали "Ситидрайв", BelkaCar, а также "КАМАЗ", "Росатом", "Тинькофф". О партнерстве с "Камой" сообщал "Делимобиль".