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OpenAI после претензий Скарлетт Йоханссон уберет из ChatGPT "ее" голос

OpenAI после претензий Скарлетт Йоханссон уберет из ChatGPT "ее" голос
Фото: Samir Hussein/WireImage

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Американский стартап OpenAI планирует приостановить использование одного из голосов своего основанного на искусственном интеллекте (ИИ) чат-бота ChatGPT после заявлений актрисы Скарлетт Йоханссон о том, что он напоминает ее собственный голос, пишет Associated Press.

OpenAI написала в социальной сети X, что "работает над тем, чтобы приостановить" использование этого голоса, который называется Sky. Компания заявила, что "слышала вопросы" о том, как она подбирает аудиоопции для ChatGPT, и хочет на них отреагировать.

Йоханссон, озвучившая ИИ-ассистента в фильме 2013 года "Она", отметила, что в сентябре минувшего года глава компании Сэм Альтман предложил ей стать голосом ChatGPT, однако она отказалась.

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"Когда выпустили демо, я была шокирована, зла и не верила, что мистер Альтман решил использовать голос, который так пугающе напоминает мой, что ни самые близкие друзья, ни новостные ресурсы не могут его отличить от моего", - цитирует высказывание актрисы AP.

По ее словам, OpenAI неохотно согласилась убрать Sky после того, как ее юристы направили Альтману письма с вопросами о том, как появился этот голос.

Компания заявила, что ИИ-голоса, по ее мнению, "не должны специально имитировать узнаваемые голоса знаменитостей", а голос Sky принадлежит другой профессиональной актрисе, чье имя она не может раскрыть из соображений конфиденциальности.

Альтман также сказал AP, что OpenAI выбрала эту актрису до контакта с Йоханссон.

"Голос Sky - это не голос Скарлетт Йоханссон, и никогда не предполагалось, что он должен его напоминать, - пояснил CEO. - Из уважения к мисс Йоханссон мы приостановили использование голоса Sky в наших продуктах. Приносим извинения у мисс Йоханссон за то, что не смогли лучше все обговорить".

Всего в ChatGPT доступны на выбор пять голосов.

OpenAI ChatGPT Скарлетт Йоханссон
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