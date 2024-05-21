Amazon, Google и OpenAI обязались не развертывать опасные ИИ-модели

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта (ИИ) приняли на себя новые добровольные обязательства в отношении безопасности ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на заявления правительств Великобритании и Южной Кореи.

В частности, они обязались опубликовать регламенты безопасности с описанием порядка оценки рисков, связанных с их продвинутыми ИИ-моделями, и "не разрабатывать и не развертывать модель вовсе" в случае невозможности снижения серьезных рисков.

Среди прочих такие обязательства приняли на себя американские Amazon.com Inc., Google (входит в Alphabet Inc.), Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), OpenAI, а также X.AI Илона Маска и китайская Zhipu AI.