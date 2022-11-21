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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Боб Айгер возвращается на пост главы Disney

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, объявила о возвращении Боба Айгера на должность главного исполнительного директора, которую он занимал с 2005 по 2020 год.

Айгер вернулся на два года, говорится в сообщении компании.

Решение стало неожиданностью для инвесторов и аналитиков, отмечает MarketWatch. В июне этого года Disney продлила контракт с Бобом Чапеком, возглавившим компанию после ухода Айгера, еще на три года, заявив о "полном доверии" к нему со стороны совета директоров. Айгер же ранее в этом году утверждал, что слухи о его возможном возвращении "смехотворны".

Айгер также занимал должность исполнительного председателя совета директоров Disney до конца 2021 года. За время его руководство компанией она приобрела киностудии Pixar Animation, Marvel Entertainment и Lucasfilm. Он также руководил сделкой по покупке части активов 21st Century Fox Inc. за $71 млрд, которая была закрыта в марте 2019 года. Благодаря этой сделке Disney расширила свой контент и получила контроль над стриминговым сервисом Hulu.

С начала года капитализация Disney упала почти на 40%, тогда как индекс Dow Jones за этот период потерял 7,1%.

Walt Disney
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