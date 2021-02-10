Disney из-за пандемии закроет создавшую "Ледниковый период" студию

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Walt Disney приняла решение закрыть студию Blue Sky Studios с 34-летней историей, создавшую все пять частей "Ледникового периода", "Рио" и другие мультфильмы, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Disney объяснил это решение связанными с пандемией экономическими реалиями. В течение двух месяцев студия завершит свою деятельность, будут уволены 450 сотрудников.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году, и в 2017 году Walt Disney купила эту студию у 21st Century Fox. Blue Sky создала 13 полнометражных мультфильмов, в том числе серию "Ледниковый период", две части "Рио", "Роботов" и "Фердинада". Последний мультфильм студии - "Камуфляж и шпионаж" - вышел на экраны в конце 2019 года.

Walt Disney из анимационных студий помимо собственно Walt Disney Animation Studios также принадлежит купленная в 2006 году студия Pixar.