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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

ИКАР снизил прогноз сбора зерна в РФ в 2024 году до 129,5 млн тонн

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в четвертый раз за месяц снизил прогнозы сбора зерна в РФ в этом году.

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Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз по сбору всего зерна снижен со 132 млн до 129,5 млн тонн, в том числе пшеницы - с 83,5 млн до 81,5 млн тонн.

Оценка экспорта зерна в новом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) снижена до 55,5 млн с 57 млн тонн, в том числе пшеницы - до 44 млн с 45 млн тонн.

Как пояснил Рылько, причины снижения - большие потери от заморозков в центральных регионах и Волгоградской области и недостаток дождей на большей части европейской территории страны, особенно на наиболее продуктивном юге.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.

ИКАР РФ
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