Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:52

Дефицит британского бюджета в апреле оказался выше прогнозов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Великобритания в апреле зафиксировала дефицит бюджета в размере 20,5 млрд фунтов стерлингов ($26,13 млрд), сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Показатель вырос на 1,5 млрд фунтов по сравнению с апрелем 2023 года и оказался выше среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 19,3 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 1,6 млрд фунтов в годовом выражении, до 85,7 млрд фунтов, расходы увеличились на 3,1 млрд фунтов, до 106,3 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 8,6 млрд фунтов, что является максимумом за 10 месяцев.

Оценка общего объема новых госзаимствований в прошлом фингоду, завершившемся в марте, повышена на 0,8 млрд фунтов, до 121,4 млрд фунтов. Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) прогнозировало, что госдолг вырастет на 114,1 млрд фунтов.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец апреля составлял 2,69 трлн фунтов, или около 97,9% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с начала 1960-х годов.

ONS Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российский суд запретил OMV судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

"Газпром бытовые системы" стала управляющей организацией российского актива Bosch

"Газпром бытовые системы" стала управляющей организацией российского актива Bosch

Доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Алюминий торгуется на максимуме за два года

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

OpenAI после претензий Скарлетт Йоханссон уберет из ChatGPT "ее" голос

OpenAI после претензий Скарлетт Йоханссон уберет из ChatGPT "ее" голос
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });