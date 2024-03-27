Литва в 2050 году хочет стать экспортером энергоресурсов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Литва в 2050 году планирует производить и потреблять 74 ТВт.ч электроэнергии, а также стать страной-экспортером энергоресурсов, в том числе водорода. Эти планы содержатся в обновленной национальной стратегии энергетической независимости Литвы, подготовленной Минэнерго страны, сообщает BNS.

По данным литовского сетевого оператора Litgrid, производство электроэнергии в стране в 2023 году составило 5,7 ТВт.ч, а потребление - 11,1 ТВт.ч. Таким образом, в 2050 году эти показатели должны вырасти в 13 и 7 раз соответственно.

Стратегия предусматривает возможность развития в стране ядерных реакторов малой мощности после 2030 года.

"После реализации стратегии мы хотим видеть Литву страной, которая полностью обеспечивает себя и экспортирует "зеленую" энергию по доступной цене. (...) От этого зависит и наша национальная безопасность, и благополучие нашей страны", - заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис, представляя стратегию на заседании парламентского комитета по экономике.

Основными проблемами литовской энергетики он назвал импорт энергоресурсов и увеличение производства электроэнергии.

"Мы по-прежнему импортируем большую часть энергоресурсов - газ, нефть. Это затрагивает обе стороны: и национальную безопасность, и "зеленый" курс и декарбонизацию", - полагает Крейвис.

Согласно разработанному министерством сценарию, в 2050 году большую часть электроэнергии должны производить сухопутные ветряные электростанции (28,1 ТВт.ч), морские ветропарки (18,8 ТВт.ч), ядерные реакторы, которые могут быть построены после 2030 года (11,2 ТВт.ч), солнечные электростанции (9,5 ТВт.ч).

При этом больше всего электроэнергии в 2050 году должны потреблять водородная отрасль (35,5 ТВт.ч). Намного меньше будет потребление со стороны остальной промышленности (12,6 ТВт.ч) и транспорта (6,3 ТВт.ч).

Принять решение о целесообразности развития в стране ядерной энергетики необходимо к 2030 году. Стратегия допускает возможность возведения реакторов малой мощности.

По мнению Крейвиса, так называемые ядерные реакторы четвертого поколения характеризуются большей безопасностью, чем построенные ранее, а кроме того, ядерная энергетика позволит снизить нагрузку на промышленность и потребителей в части поддержания работы энергосистемы.

"Нам придется принять решение после совместной оценки развития технологий. Чтобы реактор появился примерно в 2040 году, нам придется принять решение примерно в 2028-2030 годах. (...) Мы увидим очень четкие затраты и все плюсы и минусы, но это решение важно (отразить - ИФ) в нашей стратегии, чтобы мы начали наблюдать за этими технологиями", - заявил министр.

Он выразил убеждение, что в Литве в будущем спрос на водород значительно увеличится по сравнению с другими странами Балтии.

"У нас сильная потребность в водороде, которой нет в других странах Балтии. У нас крупная промышленность, мы используем водород. У нас есть Achema, мажейкяйский Orlen и Akmenеs cementas (цементный завод в Акмяне), - объяснил Крейвис. - Возможность использовать водород станет той стратегической составляющей, которая позволит нам стать энергетическим центром стран Балтии".

В 2030 году цены на электроэнергию в Литве, согласно стратегии, должны колебаться в районе 55-65 евро за МВт.ч. На прошлой неделе рыночная цена электроэнергии в Литве была равна 84 евро за МВт.ч. При этом средняя цена на рынке в прошлом году была еще выше - 94 евро за МВт.ч, а в 2022 году она достигала 230 евро за МВт.ч.

"Что касается цены, опять же, именно здесь задействуются балансирующие возможности, гибкость заключается в том, чтобы сохранять цену привлекательной. Диапазон цен, который запланирован около 2030 года, составляет от 55 до 65 евро за МВт.ч", - сказал Крейвис.

По его словам, более точные расчеты цен на электроэнергию, прогнозируемые Национальной лабораторией возобновляемой энергии США (NREL), должны быть представлены через несколько месяцев.

Планируемое развитие производства водорода в стране поможет сохранить ценовую стабильность, считает министр.

"На основе моделирования можно будет активно реагировать на возможные изменения цен путем разработки проектов возобновляемой энергетики", - сказал Крейвис.