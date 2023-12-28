Энергокабель Harmony Link из Литвы в Польшу будет проложен по суше

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Литва, Польша и Еврокомиссия достигли договоренности по строительству энергомоста между двумя странами Harmony Link по суше, вдоль железнодорожного полотна европейской колеи Rail Baltica, а не по дну моря, как предполагалось ранее.

"Сейчас достигнута договоренность, что Harmony Link будет проложена по суше, а не в море, рядом с железнодорожными путями Rail Baltica", - сообщил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в интервью радиостанции Ziniu radijas.

"Соответствующая политическая декларация уже есть", - подчеркнул он.

По словам главы Минэнерго, это решение позволит сократить расходы на установку соединения примерно втрое.

"Как известно, цена морского проекта подорожала почти в три раза – до 1,7 млрд евро с неполных 8000 млн, поэтому цена была неприемлемой (. . .) Было найдено решение, что можно прокладывать рядом с железнодорожными путями, что опять же в три раза дешевле, чем предполагалось, но для того, чтобы это можно было сделать, нужно было оформить целый ряд европейских документов, и это потребовало политического согласия всех сторон", - сказал Крейвис.

На заседании Энергетического совета ЕС в Брюсселе 19 декабря Еврокомиссия, Литва, Латвия, Эстония и Польша подписали политическую декларацию о синхронизации электросетей стран Балтии с Западной Европой к февралю 2025 года. Этот документ также содержит обязательства по ускорению реализации проекта Harmony Link.

В подписанном в мае 2020 года соглашении литовский и польский операторы систем передачи электроэнергии Litgrid и PSE разделили между собой работы по проекту: Litgrid отвечала за прокладку высоковольтного кабеля постоянного тока (HVDC) в Балтийском море, а PSE – за строительство преобразовательных станций в Литве и Польше.

Harmony Link – самый дорогой и крупный проект по синхронизации электросетей прибалтийских стран с Европой. Высоковольтный морской кабель мощностью 700 МВт и длиной 330 км должен был соединить подстанцию "Жарновце" в Поморском воеводстве Польши с подстанцией "Дарбенай" в Кретингском районе Литвы. Первоначальная стоимость проекта составляла 680 млн евро, из которых 493 млн евро – европейская помощь.

Поиск более дешевой альтернативы стал актуальным после того, как предложения подрядчиков более чем в 2,5 раза превысили бюджет, и Litgrid и PSE весной этого года отменили соответствующие конкурсы. Предполагалось провести переговоры с ЕК о дополнительном финансировании.

Litgrid осенью подтвердила, что возможность замены подводного кабеля на наземную ЛЭП рассматривается. По данным компании, инфраструктура планируемой ж/д Rail Baltica между Польшей и Литвой может быть частично использована для прокладки сухопутной ЛЭП.