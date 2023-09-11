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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

"Аэрофлот" и "Росатом" наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов

"Аэрофлот" и "Росатом" наладят выпуск комплектующих для иностранных самолетов
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и госкорпорация "Росатом" на ВЭФ пописали меморандум о стратегическом сотрудничестве: они планируют создать производственную структуру в сфере разработки авиационной техники. Об этом с церемонии подписания документа сообщает корреспондент "Интерфакса".

Стороны планируют наладить производство комплектующих и компонентов для техобслуживания и ремонта иностранных самолетов с получением одобрения авиационных властей, уточнили в пресс-службе "Аэрофлота". Документацию, необходимую для изготовления и ремонта компонентов, будет разрабатывать конструкторское бюро авиакомпании.

В марте 2023 года "Аэрофлот" получил сертификат разработчика авиационной техники ФАП-21J с расширенными полномочиями. В партнерстве с "Росатомом" компания планирует "выстроить полный цикл процесса импортозамещения значительного количества комплектующих и компонентов иностранного производства", отметили в пресс-службе.

"Сотрудничество "Аэрофлота" и "Росатома" станет весомым вкладом в систематизацию работы по комплексной инженерно-технической поддержке летной годности воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых группой "Аэрофлот" и другими российскими авиаперевозчиками", - заявил гендиректор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский.

После введения в 2022 году международных санкций, которые включают запрет на поставки в Россию гражданских самолетов и их техобслуживание, профильная структура "Аэрофлота" - "Аэрофлот Техникс" - получила разрешение Росавиации на ремонт иностранных лайнеров с российской регистрацией. Компания также получила статус разработчика компонентов для самолетов.

Аэрофлот Росатом Сергей Александровский Росавиация Аэрофлот Техникс
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