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"НОВАТЭК" разместил бонды на $750 млн с расчетами в рублях

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ПАО "НОВАТЭК" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-02 с расчетами в рублях объемом $750 млн. Об этом сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 мая. Как отмечалось в пресс-релизе Газпромбанка, который выступил организатором сделки, выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов. В ходе сбора книги заявок ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 25 б.п., а итоговый объем размещения в рублях увеличен с эквивалента $200 млн до эквивалента $750 млн.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,25% годовых, купоны квартальные. Номинал одной облигации - $100.

ГПБ напоминает, что в последний раз ПАО "НОВАТЭК" привлекало финансирование в иностранной валюте на долговых рынках в формате еврооблигаций в декабре 2012 года в объеме $1 млрд.

Расчеты по облигациям будут безналичными в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, и на дату выплаты купона или погашения.

В настоящее время в обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании на 30 млрд рублей с погашением в 2026 году.

НОВАТЭК
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