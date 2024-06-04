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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:05

ЮГК принимает заявки на новые акции в рамках преимущественного права до 17 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Южуралзолота" (ЮГК), владевшие бумагами по состоянию на 6 мая, могут до 17 июня подать заявки на покупку акций допэмиссии в рамках преимущественного права, сообщила компания.

Речь идет о допэмиссии 30 млрд акций (14% от действующего УК), которую в апреле одобрил совет директоров золотодобытчика и в мае зарегистрировал Банк России.

"Обращаем внимание, что решение об условиях и порядке размещения, в том числе дате начала размещения акций (SPO), не принято и будет зависеть от конъюнктуры на фондовом рынке. Данное корпоративное действие не указывает на сроки возможной реализации SPO, - подчеркивает ЮГК. - Решение о целесообразности проведения SPO будет приниматься позднее".

ЮГК ранее неоднократно заявляла, что не исключает SPO в будущем, чтобы повысить ликвидность и войти в индекс IMOEX, для которого free float должен быть 10%, но никаких конкретных планов или сроков не называла.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). Основным акционером компании является Константин Струков, free float составляет около 6%.

Банк России Константин Струков Южуралзолото ЮГК
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