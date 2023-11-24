ЮГК направила средства от IPO на снижение долга

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) направила средства, привлеченные в ходе IPO, в размере 7 млрд рублей за вычетом комиссии банков-организаторов, на погашение части кредитных обязательств перед банками.

По подсчетам компании, исходя из средневзвешенной ставки по кредитным обязательствам, снижение долговой нагрузки за счет привлеченных средств позволит сократить ежегодные процентные платежи примерно на 1 млрд рублей.

"Мы, как и обещали инвесторам, уже направили привлеченные от IPO средства на снижение долговой нагрузки, что оптимизирует структуру баланса компании. Этот шаг приблизит нас к реализации цели по снижению уровня чистого долга до 0,8x EBITDA в следующие три года согласно нашей стратегии. Постепенное снижение уровня долга и стоимости его обслуживания - важная предпосылка для возможности выплаты дивидендов в ближайшем будущем", - заявил через пресс-службу финансовый директор ЮГК Артем Клецкин.

Торги акциями ЮГК начались 22 ноября. В первые два дня торгов котировки подросли на 5,4% по отношению к цене размещения. Суммарный объем торгов составил 3,6 млрд рублей.

"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия). В результате IPO free float ЮГК составляет около 6%, основным акционером компании является Константин Струков.