Цены промпроизводителей в РФ в феврале выросли на 0,9% после снижения на 1,4% в январе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2024 года выросли на 0,9% после снижения на 1,4% в январе, падения на 3,1% в декабре, сокращения на 0,1% в ноябре и роста на 2% в октябре.

Опрошенные "Интерфаксом" в начале марта аналитики прогнозировали рост цен производителей в феврале на 0,8%.

За январь-февраль 2024 года цены производителей снизились на 0,5%.

При этом в годовом выражении рост цен промпроизводителей в феврале равнялся 19,5% (потребительская инфляция в феврале равнялась 7,69% в годовом сравнении).

В феврале значительный рост цен производителей наблюдался в сфере добычи полезных ископаемых – на 3,3%, в обработке цены выросли на 0,1%, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром рост цен составил 1,0%.

Как сообщалось, в целом за 2023 год цены промпроизводителей в РФ выросли на 19,2% после снижения на 3,3% в 2022 году и роста на 28,5% в 2021 году (этот рост стал максимальным с 2004 года).