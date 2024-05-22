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Первые криптовалютные ETP в Великобритании будут запущены 28 мая

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) выдало разрешение WisdomTree на торговлю ETP, инвестирующими в биткойн и эфир, два самых популярных цифровых токена.

Торги начнутся 28 мая на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Таким образом, первые в Великобритании криптовалютные продукты, торгуемые на бирже, появятся в стране почти через десять лет после того, как первые подобные инструменты появились в Швеции, отмечает Financial Times.

Однако криптовалютные ETP на LSE будут доступны только профессиональным инвесторам, поскольку FCA постановило, что "криптодеривативы не подходят для розничных потребителей из-за негативных свойств, которыми они обладают".

Позиция FCA контрастирует с позицией регулирующих органов в различных странах, включая большую часть континентальной Европы, США, Канаду, Австралию, Бразилию и Гонконг, которые сделали аналогичные ETP доступными для розничных инвесторов.

Курс биткойна в среду растет на 1%, эфира - на 0,5%. С начала текущего года их цена взлетела на 68% и 65% соответственно.

Великобритания ETP WisdomTree Ethereum биткойн
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