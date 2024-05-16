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Биржа CME планирует запустить торги биткойнами

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американская CME Group, крупнейшая в мире биржа фьючерсов, планирует запустить прямые торги биткойнами на фоне повышенного интереса инвесторов к криптовалютам, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам источников, CME проводит консультации с трейдерами по этому вопросу. В случае принятия положительного решения торги будут проводиться на швейцарской валютной площадке EBS.

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Представители биржи отклонили запрос FT о комментарии.

В январе этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила создавать биржевые фонды, напрямую инвестирующие в биткойн. Фьючерсы на биткойны уже торгуются на CME.

В ходе торгов в четверг биткойн дорожает на 0,6% и торгуется на отметке $66 336. В марте он достигал исторического рекорда и поднимался выше $73 тыс.

CME США биткойн
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