ПАО "Элемент" установило ценовой диапазон перед IPO в 223,6-248,4 руб. за 1 тыс. акций

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Микроэлектронная группа ПАО "Элемент" установила ценовой диапазон в преддверии IPO в 223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций компании (соответствует 1 лоту), говорится в ее пресс-релизе. Это соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Сделка предполагает, что "Элемент" предложит акции, выпущенные в рамках допэмиссии, размер предложения составит 15 млрд рублей.

Ожидается, что по результатам IPO free float составит более 13%.

При этом основные акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции "Элемента".

Предполагается, что компания и ее акционеры возьмут на себя обязательство lock-up в течение 180 дней с даты начала торгов. Кроме того, в течение 30 дней после начала торгов будет структурирован механизм стабилизации – до 15% от размера предложения.

Сбор заявок будет проходить с 23 по 29 мая среди квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Ожидается, что торги акциями ПАО "Элемент" начнутся 30 мая под тикером ELMT.

"Элемент" создан в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т".

Сейчас группа объединяет более 30 предприятий.

В 2020 году ООО "Элемент" было преобразовано в АО. При этом акционерный капитал компании был представлен 402 млрд 641 млн 460 тыс. 040 акциями номинальной стоимостью 0,05 рубля. В мае 2024 года Банк России зарегистрировал допвыпуск акций АО "Элемент" (в ПАО компания была преобразована 15 мая - ИФ) – объем выпуска составил 100 млрд 660 млн 365 тыс. 008 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 рубля, которые предполагалось размещать по открытой подписке.