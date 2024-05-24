Акционерам "Элемента" пообещали первые дивиденды через 2,5 месяца после IPO

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Элемент" могут рассчитывать на первые дивиденды после IPO в течение 2,5 месцев, сообщил президент группы Илья Иванцов в эфире телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Дивиденды будут. <...> Дивиденды за 2023 год мы не распределяли. Поэтому наш новый состав акционеров получит дивиденды уже в этом году, в ближайшие 2,5 месяца", - сказал он.

Ранее компания утвердила дивидендную политику, по которой планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 25% скорректированной чистой прибыли отчетного года.

"Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - говорится в документе. - Показатели для расчета дивидендов определяются на основе данных консолидированной отчетности".

Дивидендная политика рассчитана на 3 года; "Элемент" будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год.

Сейчас ПАО готовится к IPO на "СПБ Бирже", ожидается, что торги акциями стартуют 30 мая.

Ценовой диапазон в преддверии IPO составляет 223,6-248,4 рубля за 1 тысячу акций компании (соответствует 1 лоту).

Размер предложения составляет 15 млрд рублей. Ожидается, что по результатам IPO free float составит более 13%.

"Элемент" создан в 2019 году на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха" в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т". Сейчас группа объединяет более 30 предприятий.

Чистая прибыль группы "Элемент" в 2023 году выросла на 93% и составила 5,3 млрд рублей.