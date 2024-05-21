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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

СПБ биржа допустила акции "Элемента" к торгам с 30 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" решила включить с 30 мая обыкновенные акции ПАО "Элемент" (головная структура группы компаний в сфере микроэлектроники, созданной на базе активов ПАО АФК "Система" и "Ростеха") в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам.

"Элемент" 17 мая официально объявил о намерении провести IPO на "СПБ бирже". Компания сообщала, что планирует провести листинг и начать торги в конце мая - в начале июня.

В IPO смогут принять участие российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы-физлица, а также российские институциональные инвесторы. Им будут предложены только акции, ранее выпущенные в рамках допэмиссии – основные акционеры "Элемента" не планируют продавать принадлежащие им бумаги компании. Предполагается, что по результатам IPO free float составит не менее 10%.

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" внесли в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Ключевыми портфельными компаниями "Элемента" являются завод по производству чипов "Микрон" и производитель микросхем и полупроводников "Ангстрем-Т". Сейчас "Элемент" включает около 30 предприятий в области микроэлектроники. В 2023 году выручка группы выросла на 46% до 35,8 млрд рублей, EBITDA – на 68% до 8,7 млрд рублей.

СПБ биржа ПАО "Элемент"
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