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Минфин анонсировал "разумную" прогрессию НДФЛ и вычеты для семей с детьми

Такие изменения предложит правительство, сообщил глава ведомства Антон Силуанов

Минфин анонсировал "разумную" прогрессию НДФЛ и вычеты для семей с детьми
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Предстоящее изменение налогообложения доходов граждан будет предусматривать "разумную" прогрессию, а также налоговые вычеты для семей с двумя и более детьми, сообщил на парламентских слушаниях министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Слышим запрос депутатского корпуса об усилении прогрессии в шкале НДФЛ, такие предложения высказывалась и на экспертном совете Госдумы, и в ходе обсуждения законов о бюджете, налоговых наших предложений, которые мы здесь рассматриваем. Мировая практика свидетельствует об использовании прогрессии в налогообложении доходов граждан. Это не новация, при этом принцип применяется и в странах наших соседей, где верхняя часть шкалы доходит до 25%, и в странах дальнего зарубежья, там, мы знаем, верхняя шкала налогообложения поднимается до 45-55%. Понятно, что мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной, в первую очередь, с нашими ближайшими странами-соседями", - сказал он.

Министр вновь отметил, что при определении подходов совершенствования налогообложения НДФЛ планируется руководствоваться принципом, при котором "подавляющего большинства граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться".

"При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, такие поручения давал президент, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с использованием механизмов оказания социальной поддержки из средств федерального бюджета. Такой кэшбэк будет стимулировать легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться", - сообщил он.

Говоря об использовании средств от изменения НДФЛ, Силуанов отметил, что все они пойдут на социальные цели, "на решение важнейших для людей задач, поскольку справедливость не только в системе налогообложения, но и в том, как используются эти деньги, на какие цели они идут".

"У нас был хороший опыт создания фонда "Круг добра" для поддержки детей с орфанными заболеваниями. Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом в послании - это нацпроекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России". Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбу со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру", - отметил глава Минфина.

Кроме того, он сказал, что предлагается сохранить текущий уровень налогообложения НДФЛ доходов в виде процентов по депозитам. "Это направлено на стимулирование граждан к формированию сбережений. Мера тоже несет социальный аспект, чтобы не затронуть большую часть граждан, хранящих свои сбережения в банках", - сказал Силуанов.

Антон Силуанов Круг добра Минфин НДФЛ Госдума
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