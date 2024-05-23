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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Володин надеется, что прогрессивные ставки НДФЛ в России будут ниже европейских

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в результате совершенствования налоговой системы в РФ прогрессивные ставки останутся ниже существующих в европейских странах. Он заявил об этом на парламентских слушаниях.

"Что касается ставок по НДФЛ, правительство предложит их, а мы с вами знаем, какие ставки в той же Франции и других государствах. Надеюсь, что даже наши прогрессивные ставки точно до них не дотянут", - сказал он.

По его словам, "налоговая система, которую мы обсуждаем, должна создать основу для сильного бизнеса, тогда будет сильная экономика".

Вместе с тем, "и бизнесмены должны понимать это, а не использовать наши налоговые льготы, то, что процентные ставки ниже, для того, чтобы вывозить за пределы", считает спикер.

"Надо делать все, чтобы мы не наступали больше на те грабли, которые больно ударили по некоторым, а ещё больнее по экономике страны, потому что она была бы еще сильнее, если бы не те бизнесмены, которые, получив все здесь, вывезли за пределы России и дивиденды, и имущество", - добавил Володин.

В слушаниях в Госдуме участвуют более 700 человек. Представители всех 89 российских регионов подключились к слушаниям по видеоконференцсвязи, представители более 30 регионов присутствуют и очно. Участники обсуждают предложенную правительством концепцию совершенствования налоговой системы.

Вячеслав Володин НДФЛ Госдума Франция Европа
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