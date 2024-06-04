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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:24

Белоруссия предлагает создать товарные биржи в рамках ЕАЭС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Белорусская сторона предлагает в рамках ЕАЭС создать несколько специализированных товарных бирж, в том числе зерновую площадку, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который проходит в белорусском Несвиже. Его цитирует "БелТА".

"Создание крупных специализированных бирж могло бы повысить экономический интерес к нашему региону, обеспечить мультипликативный эффект для горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, расширило бы возможности влияния на мировые рынки", - сказал Головченко.

По его словам, отдельные решения уже на стадии обсуждения. "Речь о зерновой биржевой площадке, а также о масштабировании этого инструмента на другие стратегические товары", - отметил он.

"Ранее мы обеспечили оперативное реагирование на развитие новых эффективных институтов конкурентной торговли, прежде всего маркетплейсов, что потребовало нетривиальных решений в области сертификации, налогообложения, защиты прав потребителей. Полагаю, можно ставить более амбициозные задачи по развитию в союзе инфраструктуры, экономических и правовых механизмов конкурентной торговли товарами и услугами, сопутствующих финансовых инструментов", - сказал премьер-министр.

ЕАЭС Белоруссия Роман Головченко
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