Ralph Lauren в IV финквартале увеличил чистую прибыль почти в три раза

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. увеличил чистую прибыль за четвертый квартал 2024 финансового года почти в три раза и умеренно повысил выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 марта, составила $90,7 млн, или $1,38 в расчете на акцию, по сравнению с $32,3 млн, или $0,48 в расчете на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль на акцию повысилась до $1,71 с $0,9.

Выручка выросла до $1,568 млрд с $1,541 млрд годом ранее. Сопоставимые продажи увеличились на 6%.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,67 на акцию при выручке в размере $1,566 млрд и росте сопоставимых продаж на 5,1%.

Выручка Ralph Lauren в Северной Америке в прошедшем квартале выросла на 2% в годовом выражении, в Европе - также на 2%, в Азии - на 1%.

Руководство компании одобрило повышение квартальных дивидендов на 10%, до 82,5 цента на акцию.

За весь прошедший финансовый год компания нарастила выручку на 3%, до $6,6 млрд, и получила чистую прибыль в размере $646 млн против $523 млн годом ранее.

Ralph Lauren прогнозирует рост выручки на 2-3% в текущем фингоду. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает рост на 4%.

Котировки акций дома моды повышаются на 2,4% в начале торгов в четверг. Капитализация Ralph Lauren с начала года увеличилась на 13,9%, до $10,5 млрд.