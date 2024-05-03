Акции владельца бренда Paco Rabanne открыли ростом дебютные торги после IPO

Однако цена бумаг быстро откатилась назад

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Акции испанского производителя косметики и парфюмерии Puig Brands, владеющего такими брендами, как Paco Rabanne, Nina Ricci и Carolina Herrera, открыли ростом дебютные торги после IPO в Мадриде, однако цена быстро откатилась назад.

IPO Puig, объем которого составил 2,6 млрд евро, является крупнейшим в мире с начала 2024 года, по данным Dealogic. В Испании оно стало самым крупным с момента вывода на фондовый рынок акций оператора аэропортов Aena в 2015 году.

Puig разместила новые акции на 1,25 млрд евро. Семья Пуч, контролирующая компанию, продала бумаги на 1,36 млрд евро в ходе IPO. Кроме того, организаторы сделки доразместят акции еще на 390 млн евро до 1 июня.

Бумаги были размещены по цене 24,5 евро, что соответствует капитализации примерно в 14 млрд евро. Дебютные торги акциями компании в пятницу начались на уровне 25,7 евро, что на 4,9% выше цены IPO, сообщает Market Watch. Однако затем они откатились к уровню IPO и держатся чуть выше него.

Puig была создана в 1914 году Антонио Пуч Кастельо и принадлежит семье основателя. Семья Пуч сохранит мажоритарную долю Puig и подавляющее большинство голосующих прав.

Puig меньше по размеру лидеров рынка L'Oreal и Estee Lauder, однако она растет за счет покупки активов. За последние 12 лет компания приобрела 11 различных брендов, включая британский Charlotte Tilbury и бельгийский Dries Van Noten. Кроме того, она является мажоритарным акционером французского дома моды Jean Paul Gaultier.