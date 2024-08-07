Ralph Lauren в I финквартале увеличил чистую прибыль на 28%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в первом финансовом квартале нарастил чистую прибыль и выручку, причем выручка и скорректированная прибыль превысили ожидания аналитиков.

Чистая прибыль по итогам прошлого финквартала, завершившегося 29 июня, составила $168,6 млн, или $2,61 в расчете на акцию, против $132,1 млн, или $1,96 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль поднялась до $2,70 c $2,34 на акцию. Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный FactSet, предусматривал показатель на уровне $2,48 на бумагу.

Выручка увеличилась до $1,51 млрд с $1,5 млрд, в то время как аналитики в среднем оценивали данный показатель в $1,491 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 5% вместо ожидавшегося роста на 1,4%.

Во втором финквартале Ralph Lauren рассчитывает на увеличение выручки на 3-4%, в текущем фингоду в целом - на 2-3%.

Акции Ralph Lauren дорожают на 4,3% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация компании выросла на 14,4%, до $10,34 млрд.