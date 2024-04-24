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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Prada увеличила квартальную выручку на 11%, лучше прогноза

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Prada SpA увеличил выручку в первом квартале на 11% относительно того же периода прошлого года - до 1,187 млрд евро, сказано в его отчетности. Без учета изменения курсов обмена валют прирост составил 16%.

Аналитики в среднем прогнозировали выручку в 1,16 млрд евро, по данным Visible Alpha.

Розничные продажи компании в январе-марте 2024 года повысились на 18% и составили 1,071 млрд евро. В том числе продажи бренда Prada поднялись на 7% (до 826 млн евро), Miu Miu - взлетели на 89% (до 233 млн евро).

В Азиатско-Тихоокеанском регионе продажи выросли на 16% (до 396 млн евро), в Европе - на 18% (до 295 млн евро), на Ближнем Востоке - на 15% (до 54 млн евро), в Японии - на 46% (до 145 млн евро), в Северной и Южной Америке - на 5% (до 181 млн евро).

С начала 2024 года капитализация Prada выросла почти на 37%.

Компания, которая первоначально именовалась Prada Brothers и продавала преимущественно изделия из кожи, была основана в 1913 году Марио Прада и его братом Мартино в Милане. В 1978 году компанию унаследовала внучка Марио - Миучча Прада.

Сейчас у компании свыше 600 магазинов в более чем 70 странах. В число брендов компании входят, в частности, Miu Miu (молодежная линия), Car Shoe (одежда и обувь) и Church's (английский производитель обуви).

Милан Prada Prada Brothers Италия
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