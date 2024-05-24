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Brent подорожала до $81,55 за баррель

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту расти вечером в пятницу и могут прервать серию снижений, длившуюся четыре сессии подряд.

К 8:13 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,19 (0,23%), до $81,55 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,33 (0,44%), до $77,21 за баррель.

С начала недели Brent подешевела примерно на 2,6%, WTI - на 2,7%, причем обе марки завершили прошлую сессию на минимумах с февраля. Негативными факторами для рынка нефти стали данные о росте запасов в США и опасения, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение долгого времени.

Нефть завершает неделю в минусе из-за отсутствия четких сигналов на рынке, полагает старший стратег SIA Wealth Management Колин Сизински. Неопределенность усиливается тем фактом, что в США и Великобритании три следующих дня будут нерабочими, и "быки" с "медведями" занимают выжидательную позицию, сказал он MarketWatch.

"Возможно, наценка с учетом геополитического риска постепенно уходит из котировок, но она может вернуться в любой момент", - добавил Сизински.

Теперь внимание рынка направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в начале июня и на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.

Brent WTI ОПЕК США ФРС
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