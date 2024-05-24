Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:26

Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Альфа-банк подал иск на 26,5 млрд рублей к своей иностранной холдинговой структуре - кипрской ABH Financial Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 22 мая, но пока не принят судом к производству.

"Данный иск носит вынужденный характер и является лишь технической мерой для урегулирования одного из аспектов финансовых отношений между Альфа-банком и кипрской компанией в условиях сложившихся геополитических ограничений на международное движение капитала", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка.

Арбитражный суд Московской области 13 мая по заявлению Минфина России приостановил корпоративные права ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг", которым принадлежат Альфа-банк и страховщик "АльфаСтрахование". Приостановка иностранного участия в "АБ Холдинге" - это "вариант более удобной и простой редомициляции", говорил ранее "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Альфа-банк АльфаСтрахование Минфин ABH Financial Ltd
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год

Совет директоров МТС банка рекомендовал не платить дивиденды за 2023 год
Налоговая реформа

Комитет Госдумы утвердил рекомендации по совершенствованию налогового законодательства

VK планирует закрыть мессенджер ICQ с 26 июня

Москва и Минск договорились об условиях поставок нефти и газа в Белоруссию

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

"АвтоВАЗ" намерен в 2024 году выпустить до 150 тысяч Lada Vesta NG

Инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена заблокированными активами

Долг пяти крупнейших компаний составляет более половины капитала банков РФ

ЦБ не ждет рисков для застройщиков из-за сворачивания льготной ипотеки

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля

Индекс МосБиржи упал ниже 3400 пунктов, к уровню начала апреля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });