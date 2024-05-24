Альфа-банк подал иск к кипрской ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Альфа-банк подал иск на 26,5 млрд рублей к своей иностранной холдинговой структуре - кипрской ABH Financial Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск подан 22 мая, но пока не принят судом к производству.

"Данный иск носит вынужденный характер и является лишь технической мерой для урегулирования одного из аспектов финансовых отношений между Альфа-банком и кипрской компанией в условиях сложившихся геополитических ограничений на международное движение капитала", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка.

Арбитражный суд Московской области 13 мая по заявлению Минфина России приостановил корпоративные права ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг", которым принадлежат Альфа-банк и страховщик "АльфаСтрахование". Приостановка иностранного участия в "АБ Холдинге" - это "вариант более удобной и простой редомициляции", говорил ранее "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".