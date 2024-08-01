Альфа-банк выиграл иск к ABH Financial Ltd на 26,5 млрд рублей и 47,3 млн швейцарских франков

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Альфа-банка к своей иностранной холдинговой структуре - кипрской ABH Financial Limited о взыскании 26,5 млрд рублей и 47,3 млн швейцарских франков.

"Иск удовлетворить полностью", - сказано на сайте суда.

Подробности дела пока не опубликованы.

Альфа-банк 22 мая подал иск о взыскании 26,5 млрд рублей и 47,3 млн швейцарских франков в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день исполнения решения суда.

"Данный иск носит вынужденный характер и является лишь технической мерой для урегулирования одного из аспектов финансовых отношений между Альфа-банком и кипрской компанией в условиях сложившихся геополитических ограничений на международное движение капитала", - объясняли "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка.

Арбитражный суд Московской области 13 мая удовлетворил заявления Минфина о приостановлении корпоративных прав ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг", которым принадлежат Альфа-банк и страховщик "АльфаСтрахование". Приостановка иностранного участия в "АБ Холдинге" - это "вариант более удобной и простой редомициляции", пояснял ранее "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2024 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".