Приостановлены корпоративные права кипрского холдинга Альфа-банка в российской "дочке"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Минфина о приостановлении корпоративных прав в отношении кипрских компаний, которым принадлежат структуры, владеющие Альфа-банком и страховщиком "АльфаСтрахование", следует из картотеки арбитражных дел.

Дела рассматривались в закрытом режиме. Решение о "закрытии" было мотивировано возможным оглашением данных, представляющих коммерческую тайну.

Минфин сообщил о подаче заявления о приостановлении осуществления ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited корпоративных прав в отношении АО "АБ Холдинг" и ООО "ЮНС-Холдинг" 24 апреля.

Правительство 1 апреля 2024 года включило АО "АБ Холдинг" (основное хозяйственное общество АО "Альфа-банк") и ООО "ЮНС-Холдинг" (основное хозяйственное общество АО "АльфаСтрахование") в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО).

Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этой возможности требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления ИХК корпоративных прав в отношении ЭЗО. В зависимости от направления деятельности компании подать такие обращения смогут Минфин, Минпромторг, Минэнерго.

Приостановка иностранного участия в "АБ Холдинге" - это "вариант более удобной и простой редомициляции", пояснял ранее "Интерфаксу" источник, близкий к компании.

Впервые судебный механизм ЭЗО был использован властями в отношении "родственной" для Альфа-банка X5 Retail Group. Заявление Минпромторга о приостановке корпоративных прав X5 в ООО "Корпоративный центр ИКС 5" было удовлетворено Арбитражным судом Московской области 25 апреля.

В марте 2023 года стало известно, что основатели "Альфа-групп" Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в Альфа-банке партнеру по банковскому бизнесу Андрею Косогову, чтобы добиться отмены западных санкций. Кредитная организация оценивалась в 178 млрд рублей, или $2,3 млрд. Ожидалось, что Косогов купит Альфа-банк у ABH Financial Ltd (одним из бенефициаров которой является он сам, наряду с Фридманом и Авеном). Договор купли-продажи 100% акций материнской структуры Альфа-банка был заключен еще в феврале 2023 года, сделка требовала регуляторных согласований стран ЕС и России. Однако согласование новой схемы владения Альфа-банком зависло на Кипре, в связи с чем в сентябре 2023 года ABH Holdings обратился в Еврокомиссию.