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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Силуанов подтвердил планы зеркального ответа на использование доходов от активов РФ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов вновь заявил о возможном зеркальном ответе на потенциальное решение недружественных стран использовать доходы, полученные от инвестирования замороженных российских активов.

"Теперь они говорят, ну ладно, золотовалютные резервы вроде как пока не забираем, не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые они определяют. У нас то же самое, есть все возможности, у нас есть замороженные деньги на счетах С. У нас есть активы, мы тоже получаем доходы. Будет решение, аналогично поступим, зеркально абсолютно", - сказал он в интервью Павлу Зарубину, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Совет ЕС ранее на этой неделе принял постановление, согласно которому доходы от замороженных российских активов, предназначенные для Украины, будут перечисляться в бюджет Евросоюза раз в два года. Постановление вступило в силу 23 мая, Совет добавил его к действующим экономическим санкциям ЕС в отношении РФ. От этого проекта ЕС ожидает получать $5 млрд в год.

Антон Силуанов ЕС
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